شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب الثاني بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا والان مع التفاصيل

افتتح بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا معرض الكتاب الثاني الذي تقيمه منظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والالكترونية باليمن بالتعاون والتنسيق مع مركز الاستشارات والتنمية وخلال الافتتاح طاف كل من توفيق العلوي مدير المنظمة ومحمد سعيد مهيري مشرف التدريب بمركز الاستشارات والتنمية على اجنحة المعرض المختلفة الذي يضم أكثر من 500 عنوان في المجالات الدينية والتنمية البشرية وتطوير الذات والروايات والفلسفة والشعر واللغة العربية والانجليزية وكتب خاصة بالأطفال ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام . وفي حفل الافتتاح أكد مدير منظمة متجر بوك تايم توفيق العلوي أن هذا المعرض يعتبر الثاني بمدينة المكلا ويستهدف طلاب الجامعات والثانوية وطلاب المدارس الاساسية ورياض الاطفال مشيراً إلى أن المعرض الأول حقق نجاحاً باهراً ويتوقع أن يزور المعرض الثاني أكثر من 1000 زائر خلال الثلاثة الايام داعياً كافة الطلاب إلى زيارة المعرض بمركز الاستشارات والتنمية للتعرف على الكتب العلمية التي لها علاقة بتخصصاتهم الجامعية لافتاً بأن منظمة متجر بوك تايم نظمت عدد من المعارض للكتاب في محافظات الجمهورية وتعتبر أول منظمة متخصصة لبيع الكتب الورقية والالكترونية في اليمن . حضر افتتاح المعرض أروى الكسادي المنسقة الاعلامية بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا وعدد من الطلاب والطالبات الزائرين للمعرض .

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