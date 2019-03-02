شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: الانتقالي امتداد للحراك والمقاومة الجنوبية والان مع التفاصيل

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان المجلس الانتقالي الجنوبي هو امتداد لنضال الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ويشمل كل المكونات .

وقال بن بريك في تغريدة نشرها على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : من يصر على أن الانتقالي مكون من المكونات فهو إما جاهل وإما متعمد لتضييع الجنوب وتصويره دوليا دون قيادة موحدة مسيطرة على الأرض.

واضاف : الانتقالي امتداد لنضال الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ويشمل كل المكونات أما غياب أفراد واستعجالهم للتفريخ فهذا يكشف حظوظ النفس المقدمة على مصلحة الوطن".

في سياق أخر دعا الكاتب هاني مسهور العرب لانصاف الجنوب، مؤكدا بقوله:" تابعوا أن ما يحدث في اليمن نقول لهم ابحثوا في قيادات الشمال لن تجدوا أحدهم قدم أبن من أبنائه لتحرير شبر من شمال اليمن.

وأضاف بينما قيادات الجنوب قدمت ابنائها وقبل ذلك أرواحها في تطهير الجنوب من إذناب إيران الحوثيين.

وأختتم مسهور تغريدته بالقول نوجه دعوة للعرب لانصاف الجنوب وإعادة حقهم في وطنهم وأرضهم.