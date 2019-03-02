شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للمليشيا في جبهة الحشاء بالضالع والان مع التفاصيل
تمكنت قوات الجيش من احباط عملية تسلل مليشيا الحوثي الارهابية على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصادر محلية إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين بالأسلحة المتوسطة في محيط قلعة يراخ وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الإرهابية، بحسب موقع «سبتمبر» التابع للقوات المسلحة.
وتمكنت قوات الجيش، عقب المواجهات من تأمين القلعة الإستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع
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