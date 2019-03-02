شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور يدعو آل الشيخ إلى ترميم مركز بالفقيه الثقافي في المكلا والان مع التفاصيل

طالب الكاتب هاني مسهور بإعادة ترميم مركز بالفقيه الثقافي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وكتب مسهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: معالي المستشار أ. تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh حتى يكتمل تكريم الفنان ابوبكر سالم بلفقيه لابد من اعادة ترميم مركز بلفقيه الثقافي في المكلا الذي دمرته عناصر القاعدة في ٢٠١٦م.

وأضاف هاني مسهور: بانتظار هذه الخطوة ليتحول تكريم بلفقيه لواقع في مسقط راسه حضرموت.

وأقيمت أمس الأول أمسية تكريمية لراحل أبو بكر سالم بالفقيه تحت عنوان "في حب أبو أصيل".