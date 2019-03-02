6 أسباب خفية للأزمات القلبية.. أغربها ضغوط المدير

المناطق - وكالات

على أن الدخان والسمنة وغياب الرياضة، تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن بيانات منظمة الصحة العالمية أظهرت 6 أسباب خفية لهذه الإصابات قد تؤدي للوفاة. أغربها ضغوط مديري العمل، التي تضر بصحة القلب وفق دراسة سويدية نشرتها المجلة الطبية البريطانية، تؤكد أن العلاقة السيئة مع قيادات العمل ترفع الإصابة بأزمات القلب بنسبة 40%. ثانيا: إهمال نظافة الأسنان، فحسب الدراسات تزيد مشكلات القلب لدى غير المهتمين بنظافة الفم، إذ يسمح النزيف أو اللثة الملتهبة بتسرب البكتيريا إلى مجرى الدم، ما يسبب التهاب الأوعية الدموية، قد يتطور إلى نوبة قلبية. ثالثا: صدمات القلب المؤلمة، كوفاة شخص عزيز. رابعا: الشعور بالوحدة الذي يزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 32%. خامسا الاكتئاب: إذ عانى 33% من مرضى الأزمات القلبية من الاكتئاب وفق جمعية القلب الأمريكية. سادسا: سن اليأس لدى النساء، لارتباطه بانخفاض هرمون الإستروجين ما يؤدي لتصلب الأوعية الدموية.