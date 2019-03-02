شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في رازح بصعدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن القوات تمكنت من تحرير قرية مسن القد، وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، وبيت جلهم، وشرق العريشة ولا يزال التقدم مستمرًا نحو مناطق أخرى.
وقال قائد اللواء الأول حمود الخرام إن الهجمات المنسَّق لها منذ عدة أيام أثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة مئة في المئة.
وأضاف أن قوات الجيش شنت هجمات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا مما تسبب في إنهاكها وتحرير المواقع دون أية خسائر تذكر من جانب الجيش الوطني.
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