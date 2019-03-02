الرئيس الجزائري في "شبه غيبوبة" وحالته "حرجة جداً"

أفادت وسائل إعلام، السبت، بأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة "حرجة جداً"، مشيرةً إلى أن الأخير دخل في "شبه غيبوبة".
يشار إلى أن بو تفليقة يتواجد، منذ أيام، في إحدى مستشفيات العاصمة السويسرية جنيف من أجل العلاج.
وذكرت قناة "الميادين" مصدر طبي، أن "حالة بوتفليقة حرجة جداً وهو في شبه غيبوبة".
وأضافت القناة نقلاً عن المصدر، أن "الأطباء الذين يعالجون بوتفليقة لا يمكنهم أن يمنحوه شهادة بامكانية مزاولة مهامه".
وتابع المصدر، وفقاً لـ"الميادين"، أن "بوتفليقة موجود في العناية المركزة ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته".
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