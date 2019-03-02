مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الهندي

الخليج 365/ بغدادأعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل جنديين باكستانيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية في قطاع "نيكيال" في الجزء الخاضع لها من كشمير.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن مقتل الجنديين جرى أثناء ردهما على استهداف القوات الهندية للمدنيين في القطاع الحدودي، مشيراً إلى أن الجانب الهندي تكبد في المقابل خسائر بشرية ومادية جراء الرد الباكستاني المناسب.



وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق السبت مقتل مدنييْن وجرح آخريْن جراء إطلاق القوات الهندية النار بكثافة على مناطق "العين الحارة" و"تته باني" و"جندروت"، واتهم البيان الجيش الهندي بـ"تعمد استهداف المدنيين".