شابان مصريان يقتلان والدهما بمساعدة من خالهما

الخليج 365/ بغدادأقدم شابان على قتل والدهما بمساعدها خالهما، بعد استدراجه إلى منطقة نائية في محافظة الفيوم جنوبي مصر، وإطلاق النار عليه من سلاح آلي.

وعثرت قوات الأمن على جثة المواطن جمال.ق.أ (52 سنة) بطريق ترابي في مقابر طريق الفيوم بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبها إصابة بـ 18 طلقة نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه وهاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



وأضاف الموقع، أن التحقيقات كشفت أن محمود (25 سنة) وشقيقه محمد (19 سنة)، نجلي المجني عليه، أقدما على قتل والدهما بعد علمهما بأنه قام بـ"الاعتداء على 3 من أخواتهما، بينهما قاصرتان".

وأوضحت فرق الأمن المصرية، أن المتهمين وضعوا خطة لاستدراج المجني عليه بمساعدة خالهما، إذ أخبروا والدهما أنهما بصدد شراء مدفن، وطلبا منه الحضور لمكان الواقعة لمعاينته، وما أن جاء المجني عليه راكبا دراجته النارية ونزل منها، حتى أطلق نجله الأكبر 18 طلقة عليه أردته قتيلا.

