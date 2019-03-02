سفير الإمارات بالسعودية: انعقاد "وزاري التعاون الإسلامي" بأبوظبي يؤكد حرصنا على حل القضايا...

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سفير الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم السبت، حرص بلاده على العمل وحل القضايا بالوساطة وروح التسامح.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "العين الإخبارية" مع الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان على هامش أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، إن "انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأبوظبي يؤكد حرص الدولة على العمل وحل القضايا بالوساطة وروح التسامح".

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور ٥٠ عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وتزامن أيضا مع عام التسامح الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام 2019.

منظمة التعاون الإسلامي والتي كانت تعرف سابقا باسم منظمة المؤتمر الإسلامي تضم 57 دولة عضوا وتحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي بعد مرور 50 عاما على تأسيسها في عام 1969.