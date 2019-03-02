انت الان تتابع لافروف: روسيا ستتصدى بحزم للتدخل في شؤون فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
?أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا. وقال لافروف -في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.
من جانبها، أعربت رودريجيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم الذي تقدمه لكاراكاس، مضيفة أنه "شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، حيث نناضل سويا من أجل مستقبل البشرية جمعاء".رفض مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار قدمته روسيا لإعادة تأكيد حق حكومة الرئيس نيكولاس مادورو فى تنسيق عمليات
من جانبها، أعربت رودريجيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم الذي تقدمه لكاراكاس، مضيفة أنه "شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، حيث نناضل سويا من أجل مستقبل البشرية جمعاء".
رفض مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار قدمته روسيا لإعادة تأكيد حق حكومة الرئيس نيكولاس مادورو فى تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية، وصوتت أربع دول لصالح القرار؛ بينما امتنعت أربع دول أخرى عن التصويت، فيما رفضت 7 دول القرار، مضيفة أنه قبل ذلك بلحظات، قام مجلس الأمن أيضاً بإسقاط اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة فى فنزويلا. (التفاصيل)
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