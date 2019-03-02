الان تتابع وزير خارجية البحرين: على المجتمع الدولي إقناع الحوثيين بتطبيق الاتفاقات الموقعة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
طالب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، المجتمع الدولي، بإقناع الحوثيين في اليمن بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعوا عليها، وتطبيقها.
وقال بن أحمد، في حديث لقناة “سكاي نيوز” إن هناك شبكات إرهابية بعضها مدعومة من الدول ويجب العمل لتفكيكها، مشددا أنه يجب التركيز على سبل مكافحة التطرف والإرهاب، وأن على الدول الإسلامية مجابهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وذكر وزير خارجية البحرين أنه يجب وضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية، ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين.
موردا أن قطر لم تغير من سياساتها، ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية، وعليه فإن مقاطعتها مستمرة إلى أن تغير سياساتها.
وفي سياق متصل، أكد بن أحمد أن إيران تمارس إرهاب الدولة، وتدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، كما أن العديد من الدول الإسلامية تعاني من الإرهاب المدعوم إيرانيا.
كما رحب الوزير البحريني بالموقف البريطاني الخاص بتصنيف حزب الله كجماعة إرهابية، داعيا دعو الاتحاد الأوروبي وبقية الدول لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب.
وأكد بن أحمد أن التدخل الإقليمي في سوريا يؤدي إلى تعقيد الأزمة، مطالبا بتعاون دولي أكبر لتحقيق الاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين: على المجتمع الدولي إقناع الحوثيين بتطبيق الاتفاقات الموقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.