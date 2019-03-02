السودان تدحض أكاذيب 'الجزيرة' حول لقتس قوش برئيس الموساد

نفى جهاز المخابرات السوداني أن يكون مديره، صلاح عبد الله قوش، قد التقى ”سرًا“ برئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، في ألمانيا الشهر الماضي.

جاء ذلك ردًا على خبر نشرته قناة ”الجزيرة“ القطرية، نقلًا عن موقع ”ميدل إيست آي“ البريطاني، ورد فيه على أن ”قوش“ التقى ”كوهين“، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في شباط/فبراير الماضي.

ونقل تلفزيون السودان، مساء الجمعة، بيانًا عن جهاز الأمن والمخابرات قال فيه إن الخبر الذي بثته قناة ”الجزيرة“ عن اللقاء ”عارٍ عن الصحة، ويفتقد للمهنية والموضوعية“.

وأكد البيان أن الجهاز ”سيظل ملتزمًا بالسياسات الخارجية للبلاد، وتوجهها وموقفها الثابت، من دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء أو أن تمضي في اتجاه مغاير لمبادئها وسياساتها الوطنية“.

وورد في الخبر المذكور، نقلًا عن مصدر عسكري سوداني كبير، أن رئيس المخابرات السودانية أجرى محادثات سرية مع رئيس الموساد في ألمانيا، ”في إطار مؤامرة دبرها حلفاء إسرائيل في الخليج لتنصيبه رئيسًا عندما يتم إسقاط عمر البشير من السلطة“.

وأضاف المصدر العسكري أن ”قوش“ التقى ”كوهين“ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في اجتماع نظمه وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن السودان لا تعترف بإسرائيل من الأساس، ولا تقيم معها أية علاقات دبلوماسية، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، صرّح الرئيس عمر البشير أن بلاده تلقت نصائح بـ“التطبيع مع إسرائيل“ حتى تنصلح أحوال البلاد، مؤكدًا رفضه لها.

ويواجه الرئيس السوداني منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجات تطالبه بالتنحي بسبب ”تردي الأوضاع المعيشية“.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلًا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 شباط/فبراير الماضي أن عددهم بلغ 51 قتيلًا.