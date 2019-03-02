خارجية إيران تدين القرار البريطاني بحق حزب الله:لن يؤثر على محاربته الارهاب

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، بشدة الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بادراج حزب الله ضمن لائحة المنظمات الارهابية، معتبرا ان "الاجراء البريطاني لا يمكن ان يقلل من دور حزب الله ولن يؤثر على محاربته الارهاب والصهيونية".

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