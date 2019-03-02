تواصل مع "النشرة" شخص ادعى أنه من القيّمين على المشروع الذي تم إخلاءه في بعبدات لاحتمالية سقوطه، متوجهاً بالحديث إلى "النشرة" بطريقة لا أخلاقية، مدعياً أن "صاحب المشروع ليس من شأنه أن يرد على أحد والإعلام لا علاقة له بما يحصل وأًصحاب المشروع قد خسروا مئات آلاف الدولارات جراء ما حصل".
من هنا نسأل، بأي وجه حق يسمح هكذا شخص لنفسه بأن يتواصل مع الناس بهذه الطريقة؟ ولو كان على حق لماذا استخدام هذه الأساليب؟ والسؤال الأهم، من وضع نفسه فوق الإعلام؟
لقراءة المقال المتعلق بالمبنى إضغطهنا
كانت هذه تفاصيل خبر أحد القيّمين على مشروع بعبدات المهدد بالسقوط يتواصل مع "النشرة" بطريقة لا أخلاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.