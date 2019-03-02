اللبناني علي أبو زيد أصغر مدير بنك في كندا وأميركا الشمالية

مرة جديدة، يسجل المغتربون اللبنانيون انجازات في ميادين عملهم في بلاد الاغتراب ويرفعون اسم لبنان عالياً، حيث سجل علي وضاح أبو زيد (26 عاماً)، ابن بلدة كفررمان الجنوبية، سبقاً في ميدان عمله واحتل الصدارة كمدير في "الاميريكان إكسبرس بنك"، ليكون أصغر مدير في كندا وأميركا الشمالية وهو موقع لم يتبوؤه أي لبناني في دنيا الاغتراب.

عائلة أبو زيد من الوالد والاشقاء الموجودون في بلدة كفررمان، التي يزورها علي مرة في العام بعدما ولد ودرس في كندا، فخرون بالمركز الذي حققه ابنهم في كندا، التي تعلم وتخصص في جامعاتها في العلوم الإقتصادية، ويبدي والده، في حديث لـ"النشرة" سروره لما وصل إليه نجله من مركز مرموق يعزز حضور لبنان في المغتربات، ويؤكد أن لبنان لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب، مفضلاً عدم الغوص بأي حديث آخر.

بلدية كفررمان، التي تحولت قاعتها إلى خلية نحل لتقبل التهاني بما حققه علي، ولاعداد اليافطات والصور لرفعها في البلدة، يؤكد رئيس بلديتها هيثم أبو زيد، في حديث لـ"النشرة"، أن علي يستحق أكثر من ذلك، ويعرب عن فخره به لأنه لبناني، ويشير إلى أن البلدة والعائلة تلقت التهاني من كبار الشخصيات الكندية، التي عبرت عن سروره بعلي ومركزه ومتمنية زيارة البلدة، ويكشف عن أن البلدية في طور إقامة توأمة مع بلدية مونتريال لتبادل الخبرات والتقاليد وبناء جسوراً من الصداقة والعلاقات الإجتماعية.

من جانبه، يشير الرئيس السابق لبلدية كفررمان، عبر "النشرة"، إلى أن ما حققه علي هو فخر للجنوب اللبناني، الذي يعطي الصور المشرقة للوطن في كل الميادين، لا سيما في بلاد الإغتراب، حيث أن النسبة الأكبر من المغتربين هي من الجنوبين، ويعتبر أن علي صار على درب حسن كامل الصباح ورمال رمال في النبوغ والنزاهة والتميز، ويدعو الدولة إلى الإستفادة من خبرات وقدرات أبنائها، وإلى أن تتولى وزارة الخارجية والمغتربين إحصاء هذه الطاقات.

بدوره، يصف مختار البلدة علي شكرون، في حديث لـ"النشرة"، المركز الذي وصل إليه علي في كندا بالسابقة في ميدان وساحات الإغتراب، ويؤكد أن اللبنانيين يبرعون في الخارج لتوفر البيئة التي تحفزهم وتنمي قدراتهم العلمية، في حين لا تتوفر هذه البيئة في لبنان بسبب الخلافات والتجاذبات، ويدعو إلى ستثمار الطاقات اللبنانية المهاجرة في وطنها، كي يتقدم ويتطور ليصبح كما يقولون سويسرا الشرق.

أما الناظر العام لثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية، فيعتبر أن تبوء ابن بلدة كفررمان مركز مدير في "الأمريكان إكسبرس بنك" في كندا، ليكون أصغر مدير في كندا وأميركا الشمالية، هو فخر مضاف للبلدة والجنوب ولبنان، وما كان ليتجسد ويتحول من حلم إلى حقيقة لولا نباهته العلمية وذكائه الاقتصادي.