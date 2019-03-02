أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش أن "عناصر تنظيم "داعش" يتجولون في صحراء الأنبار"، مشيرا إلى "عدم معرفة السلطات العراقية بعددهم"، لافتاً إلى أن "تنظيم داعش موجود في صحراء ووديان محافظة الأنبار، ويقوم بعمليات مستمرة ضد المدنيين، وفي بعض الأحيان يضع العبوات الناسفة على طرق مرور القوات الأمنية العراقية، وهذا يشكل خطرا على حياة المدنيين واستقرار المدينة".
ولفت إلى ان "التنظيم يدفع بعناصره لدخول العراق كلما ضاق الخناق عليه في سوريا، وفي هذه الأيام هناك عمليات كبيرة ضده في سوريا وهذا قد يدفعه للتسلل إلى الأراضي العراقية، لذا من الضروري أن تكثف القوات الأمنية عملياتها لمنع تسللهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: "داعش" يتجول في صحراء الأنبار ولا نعرف عدد عناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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