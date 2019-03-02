رئيس البرازيل يزور أميركا وتشيلي وإسرائيل في 18 آذار الحالي و4 نيسان

نقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن وزير الخارجية البرازيلية إرنستو أراوجو، إعلانه أنّ "الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (الّذي تولّى منصبه في الأول من كانون الثاني)، سيزور الولايات المتحدة الأميركية من 18 إلى 22 آذار الحالي، وتشيلي في الثالث والعشرين منه، على أن يزور إسرائيل أواخر الشهر نفسه".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ "بولسونارو سيزور إسرائيل من 31 آذار إلى 4 نيسان المقبل"، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 9 نيسان".
وفي كانون الثاني، سافر الرئيس البرازيلي إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن الأمر لم يكن يتعلّق بزيارة رسمية.
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