السفير التركي لدى العراق: أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية

لفت السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة في شهر آذار الحالي"، مؤكدا "أهمية هذه الزيارة"، مشيراً إلى أن "خطتنا هي كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق وهناك نقص كبير جدا في البنية التحتية ووقفنا معه في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك".

وأشار إلى ان "الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على "داعش".