الأركان الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة أي من الاستراتيجيات الأميركية

لفتت هيئة الأركان الروسية إلى ان "واشنطن تخلق استراتيجيات ثورات ملونة باستخدام الأسلحة"، مشيرةً إلى أن "واشنطن بدأت بوضع استراتيجية عسكرية جديدة بالاعتماد على الطابور الخامس". وأشارت إلى أن "واشنطن تسعى باستخدام القوة لإزاحة السلطات الشرعية في الدول التي لا تروق لها"، لافتةً إلى أن "روسيا مستعدة لمواجهة أي من الاستراتيجيات الأميركية".

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