المرصد: عناصر من داعش يحاولون التسلل من الباغوز إلى الحدود العراقية

أعلنالمرصد السوري لحقوق الانسان أن "عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي يحاولون التسلل من الباغوز إلى الحدود العراقية".

وكانت قد أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" صباح اليوم "أنّها تقدّمت كيلومترًا واحدًا في معقل تنظيم "داعش" في الباغوز وسط قتال عنيف".

وكان قد أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، يوم أمس، بأنّ "بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى "داعش"، لم يتبقَ في الباغوز سوى الإرهابيين"، لافتًا إلى أنّ "لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيًّا"