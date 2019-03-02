وزير الخارجية الباكستاني: تسليم الطيار الهندي لم يأت تحت أي ضغط

ذكر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي أن "تسليم الطيار الهندي الذي أسرته إسلام أباد إلى بلاده، لم يأت تحت أي ضغط"، مشيراً إلى "اننا أردنا أن ننقل إليهم رسالة مفادها أننا لا نريد أن نزيد حزنكم، ولا نريد أن يكون مواطنوكم يائسين ونريد السلام".

ولفت إلى أن "باكستان لا تريد أن يتعرض سلام المنطقة للخطر بسبب السياسة"، مشيراً إلى "أننا لن نسمح لأي جماعة تخرج عن عباءة الدولة في باكستان تعرض السلام في بلادنا أو منطقتنا للخطر، ونخطط لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات المتطرفة".

وكانت سلطات باكستان قد أعلنت يوم أمس "أنّها سلّمت الهند طيارها الّذي تمّ أسره خلال المواجهات الجوية الأخيرة بين البلدين".