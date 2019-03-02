منخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤثر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا متمركزا فوق اليونان يؤثر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مما يؤدي الى طقس متقلب ،ماطر وبارد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،تتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق. أما الاثنين فيكون غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية بين الحين والآخر مع تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.