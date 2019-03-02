أبي خليل: لضرورة إنجاز المشاريع الإنمائية في بحمدون من أجل تفعيل دورها

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه رئيس بلدية بحمدون وليد خيرالله "العمل من أجل خدمة المنطقة والإرتقاء بها، لا سيما وأننا نطمح من أجل الإنتقال بالمنطقة نحو الأفضل"، مشيراً إلى "أننا على باب مرحلة جديدة وأمام مهمة جديدة وأنا مكلف بهذه المهمة التي تحتاج الى تعاون الجميع من أجل النهوض بالمنطقة".

وأشار الى "ضرورة إنجاز المشاريع الإنمائية في بحمدون من أجل تفعيل دورها وجذب الأهالي والمصطافين اليها، وكشف عن التحضير من أجل عقد مؤتمر في بحمدون حول السياحة في منطقة الجبل، وشدد أبي خليل على ضرورة تأمين البنى التحتية والخدمات"، لافتاً الى أن "هذا الجهد يجب أن يستكمل حيث تم وضع المشاريع المتعلقة بإنماء منطقة عالية وسد عين دارة ضمن موازنة سيدر".

وشد على "الجهوزية من أجل طرح ما تحتاج اليه بحمدون ومنطقة الجبل من تشريعات وقوانين في مجلس النواب وعلى طاولة مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع جميع القوى من أجل تحقيق مصلحة الجبل وأهله".