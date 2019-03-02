ابو صادق طه يتقدم بدعوى قضائية ضد كل من طاله بحملة افتراء

تقدم مساعد مسؤول اللجنة الأمنية بحزب الله في منطقة البقاع الحاج أبو صادق ( علي طه ) بدعوى قضائية ضد كل المواقع التي طالته بحملة افتراء لان كل ما ورد في هذه الحملات لا يمت إلى الحقيقة بصلة وهو عار عن الصحة جملة وتفصيلا ً .

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