حبلي: لكشف كل من شارك بإختلاس المال العام والتصدي لمؤامرة صفقة القرن

تمنى الشيخ صهيب حبلي "أن يكون القرار بوقف الهدر وكشف مكامن الفساد في الدولة غير قابل للتفاوض، ويطال كل من شارك في جريمة إختلاس المال العام ونهب أموال الشعب اللبناني الذي بات بمعظمه تحت خط الفقر،

وأشار الشيخ حبلي الى أن ما شهدته المناطق اللبنانية في اليومين الماضيين من أضرار في البنى التحتية والطرق، يكشف مدى الحاجة الى محاسبة كل من تلوثت أيديهم بالإختلاس، بحيث يعرضون حياة المواطنين للخطر، لصالح مصالحهم وحساباتهم الخاصة.

من جهة ثانية لفت الشيخ حبلي الى أن القرار البريطاني القاضي بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، ما هو الا وجها جديداً من وجوه الحرب الأميركية – الإسرائيلية، التي تسعى الى إستهداف المقاومة وبيئتها في لبنان، لافتاً الى أن هذا القرار هو وسام فخر على صدور المقاومين في لبنان لأنهم رفضوا الخضوع للمشيئة الأميركية – الإسرائيلية.

ودعا الشيخ حبلي الى أن تكون فلسطين وقضيتها في صلب إهتمام وأولويات الشعوب العربية والإسلامية، في ظل المخطط الرامي الى بدء تطبيق "صفقة القرن" والتي بدأت معالمها مع الجولة التي قام بها صهر الرئيس الاميركي ترامب على دول المنطقة، حيث كانت صفقة القرن عنوانها العريض ما يدفعنا الى رفع الصوت للتصدي لهذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف فلسطين وقضيتها.