الأب حبيقة: نناضل يوميا من أجل الحفاظ على المستوى الجامعي

رأى رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة ان "هناك تيار جيد في الاسلام سجدد صورة الاسلام في العالم

وسأل "هل كان أحدا يتوقع ان يترأس البابا فرنسيس قداسا في الخليج؟"، لافتا إلى ان "الرجاء المسيحي يتضاعف قوة وزخما في المحن والمصاعب أما الأمنية فتتحطم على صخرة الواقع".

واعتبر في حديث تلفزيوني انه "لا يوجد أي نظام يؤدي إلى فساد لكن طبيعة الانسان فاسدة"، لافتا إلى انه "هناك جامعت في لبنان تنبت بشكل عشوائي في لبنان، وبعض الجامعات ليس لديها مقومات النجاح إلا ان السياسيين لديهم معادلات سياسية خاصة ويرخصون لهذه الجامعات

وأكد انه "نناضل يوميا من أجل الحفاظ على المستوى الجامعي، ونحن لا نرحم بالعلامات ونحن متشددين لأننا متفوقين". وأضاف "في المقابل هناك جامعات أخرى تبيع شهاداتها".