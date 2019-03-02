وزير خارجية البحرين دعا اتحاد أوروبا وبقية الدول لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب

لفت وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى انه "على الدول الإسلامية مجابهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "هناك شبكات إرهابية بعضها مدعومة من الدول ويجب العمل لتفكيكها"، مضيفاً: "يجب وضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين".

وفي حديث لقناة "سكاي نيوز"، أشار بن أحمد إلى أن "قطر لم تغير من سياساتها ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "المقاطعة مستمرة حتى تغير قطر سياساتها وإيران تمارس إرهاب الدولة وتدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف: "العديد من الدول الإسلامية تعاني من الإرهاب المدعوم إيرانيا"، مشيراً إلى أن "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري إرهابي ونرحب بالموقف البريطاني من الحزب وندعو الاتحاد الأوروبي وبقية الدول لتصنيفه على لائحة الإرهاب كما فعلت بريطانيا".

وتابع: "على المجتمع الدولي إقناع الحوثيين بتطبيق الاتفاقات التي وقعوا عليها"، داعياً إلى "تعاون دولي أكبر لتحقيق الاستقرار في سوريا"، مشيراً إلى أن "التدخل الإقليمي في سوريا يؤدي إلى تعقيد الأزمة".