أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "أنّنا ذاهبون بعمل مؤسساتي. التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وكل هيئات الرقابة تتعاون مع اللجنة النيابية المعنية بالرقابة".
وأوضح في مداخلة تلفزيونية، أنّ "المقصود من عملنا أن نقول للعالم في الداخلي والخارج، إنّ لبنان بإمكانه القيام بإصلاح"، لافتًا إلى "أنّنا لن نصل إلى الإصلاح إذا استمرّ لبنان بترك الأمور تسير كما هي بدون أي ضابط أو معيار". وركّز على أنّ "التفتيش المركزي هو أحد أبرز عناصر الهيئات الرقابية في لبنان".
وشدّد كنعان، على أنّ "54 نائبًا تكلّموا في جلسات الثقة عن الهدر والفساد، واليوم وقت الترجمة. هذا العمل يجب أن يُحتضن، وهو ليس موجّهًا ضدّ أي شخص أو فريق أو حزب"، مشيرًا إلى أنّ "المحاسبة تكون بالإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: المحاسبة تكون بالإصلاح وعملنا ليس موجها ضد أحد وهيئات الرقابة تتعاون معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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