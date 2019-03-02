كنعان: المحاسبة تكون بالإصلاح وعملنا ليس موجها ضد أحد وهيئات الرقابة تتعاون معنا

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "أنّنا ذاهبون بعمل مؤسساتي. التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وكل هيئات الرقابة تتعاون مع اللجنة النيابية المعنية بالرقابة".

وأوضح في مداخلة تلفزيونية، أنّ "المقصود من عملنا أن نقول للعالم في الداخلي والخارج، إنّ لبنان بإمكانه القيام بإصلاح"، لافتًا إلى "أنّنا لن نصل إلى الإصلاح إذا استمرّ لبنان بترك الأمور تسير كما هي بدون أي ضابط أو معيار". وركّز على أنّ "التفتيش المركزي هو أحد أبرز عناصر الهيئات الرقابية في لبنان".

وشدّد كنعان، على أنّ "54 نائبًا تكلّموا في جلسات الثقة عن الهدر والفساد، واليوم وقت الترجمة. هذا العمل يجب أن يُحتضن، وهو ليس موجّهًا ضدّ أي شخص أو فريق أو حزب"، مشيرًا إلى أنّ "المحاسبة تكون بالإصلاح".