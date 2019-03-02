"المُشدد" 3 سنوات لسائق وعامل يُتاجران في "الهيروين" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم السبت، سائقًا وعاملًا بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 47001 جنايات بلبيس لسنة 2018، بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب بضبط شخصين يتاجران في المواد المخدرة.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيبين محمد النادي وهشام عبدالحميد، من ضبط "م.س.س.س" 20 عامًا، عامل، و"ح.س.ر.م" 27 عامًا، سائق، بحوزتهما كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بحكمها المتقدم.