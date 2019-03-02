سفير الهند لدى روسيا ينفي عزم بلاده شن غارات جوية جديدة قرب الحدود مع باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

نفى السفير الهندي لدى روسيا بالا فينكاتيش فارما، عزم بلاده شن غارات جوية جديدة قرب الحدود مع باكستان، مشيرا إلى أن الوضع في منطقة كشمير مستقر.

وقال فارما ـ في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ" إننا لا نخطط لذلك في هذه اللحظة والوضع في المنطقة يتجه للاستقرار سريعا، وأكدت الهند بشكل واضح أنها لا تريد التصعيد، وأن أفضل طريقة لإعادة الوضع لطبيعته في الإقليم هي أن توقف باكستان نشاط المجموعات الإرهابية، إن الأمر ليس قتالا بين الهند وباكستان، هذا أمر يتعلق بقيام الهند بحماية مصالحها من المجموعات الإرهابية التي تشن هجماتها من باكستان، والهند ليست الدولة الوحيدة المتضررة من ذلك، فقد تأثرت عدد من الدول في المنطقة".

كما أعلن فارما رفض بلاده دخول وسطاء لحل الأزمة مع باكستان، قائلا" إن نيودلهي تؤمن بأنه يتعين على إسلام أباد اتخاذ خطوات محددة لمكافحة المجموعات الإرهابية المتمركزة داخل أراضيها".

وأضاف" أريد أن أوضح أنه لم يكن هناك وسطاء رسميون، وحتى إذا حدث ذلك، فنحن لن نقبل، ولم تعرض أية دولة التوسط بين الهند وباكستان، وكان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي الليلة الماضية، ولم يتم طرح موضوع الوساطة مطلقا".

ولفت السفير الهندي في موسكو إلى أن موقف روسيا كان داعما جدا للهند، مشددا على أن باكستان عليها اتخاذ خطوات لمكافحة المجموعات الإرهابية التي تنطلق من أراضيها.