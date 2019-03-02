بعد "الحريق".. محافظ بني سويف: الخدمات الطبية في مستشفى ناصر لم تتأثر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الخدمات الطبية في مستشفى ناصر، لم تتأثر بحدوث ماس الكهربائي أدى إلى انبعاث أدخنة من مناور أحد أدوار المستشفى.

وتابع المحافظ، "كإجراء احترازي جرى فصل التيار الكهربائي واستدعاء سيارات الحماية المدنية، ونقل 9 حالات من الدور القريب لـ"المنور" الذي انبعثت منه الأدخنة إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف النموذجي.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ التفقدية للأقسام الطبية بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمة بها.

ووجه المحافظ، بالمراجعة الفنية لكل الدوائر والوصلات الكهربائية في المستشفى، وسرعة إصلاح المتهالك منها إن وجد، مع مراجعة أعمال الصيانة للمبنى وليس للأقسام الطبية فقط.

وأمر "عبد الجابر" بتشكيل لجنة تضم الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء وشركة كهرباء بني سويف، ومختصين من المحافظة لمراجعة أعمال الصيانة في المستشفى لوضع حلول جذرية لأية عيوب فنية يتم اكتشافها خلال المراجعة الفنية التي تقوم بها اللجنة.

يذكر أن مستشفى ناصر المركزي شمال بني سويف، شهد أمس الجمعة، حريقًا نتج عن ماس كهربائي، دون إصابات.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات وجرى نقل المرضى المحتجزين بالمستشفى إلى مستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف العام.‎