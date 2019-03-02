أمريكا تمنع 49 شخصا مقربين من مادورو من دخول أراضيها

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات دخول من 49 شخصا مرتبطين برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: "نحن نتبع هذه السياسة مع العديد من مسؤولي مادورو وعائلاتهم، في 28 فبراير تم سحب تأشيرات دخول من 49 شخصا".

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأشخاص

لهم علاقة، "بانتهاك حقوق الإنسان وسرقة ثروة فنزويلا وتقويض ديمقراطيتها".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 28 كانون الثاني/يناير، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضا التعامل معها.