قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة في شهر آذار الحالي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة.
وأضاف يلدز في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الفرات" الفضائية المحلية، مساء الجمعة، "خطتنا هي كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق وهناك نقص كبير جدا في البنية التحتية .. ووقفنا معه في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنابمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك".
وتابع يلدز أن "الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على داعش".
وفيما يخص ملف المياه لفت السفير إلى إنشاء طريق من الشمال إلى الجنوب وتطوير الطرق والمواصلات وتفعيل
كما أشار إلى أن وجود القوات التركية في بعشيقة "موضوع ينزعج منه العراقيون بصورة عامة ونحن أيضا ننزعج لانزعاجهم وهذا أمر يحرجنا"، مؤكدا أن وجود القوات التركية يجب أن يبحث من جديد في إطار آخر.
ولفت السفير إلى أن بلاده تؤمن بأن تقوية العلاقات بين العرب وإيران مهمة جدا لأن اتفاق الدول الثلاث، العراق وتركيا وإيران، سيمنع أي تدخل أجنبي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي في بغداد يكشف موعد زيارة أردوغان إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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