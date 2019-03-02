الأمم المتحدة: لاجئو الروهينجا بحاجة إلى ملاذات آمنة

شددت الأمم المتحدة، اليوم السبت، على ضرورة منح لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من مناطق النزاع في ميانمار ملاذات آمنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة شددت على هذا بعد أن أعلنت بنجلاديش أنها لا تستطيع استقبال مزيد من

لاجئي ميانمار، وذلك بعد نحو 18 شهرا من بدء أكثر من 700 ألف شخص أغلبهم من مسلمي الروهينجا، عبور الحدود فرارا من حملة عسكرية تستهدفهم.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "بنجلاديشكانت سخية إلى أبعد الحدود في الدعم الذي قدمته إلى لاجئي الروهينجا ... ومن المهم أن يكون بإمكان الأشخاص الذين يفرون من مناطق النزاع إيجاد ملاذ آمن أينما ذهبوا".وكان وزير خارجية بنجلادش شهيد الحق قد أبلغ الأمم المتحدة بأن بلاده لن تكون بعد الآن في وضع يسمح لها باستيعاب مزيد من اللاجئين من ميانمار.