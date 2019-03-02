شددت الأمم المتحدة، اليوم السبت، على ضرورة منح لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من مناطق النزاع في ميانمار ملاذات آمنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة شددت على هذا بعد أن أعلنت بنجلاديش أنها لا تستطيع استقبال مزيد من
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "بنجلاديش
وكان وزير خارجية بنجلادش شهيد الحق قد أبلغ الأمم المتحدة بأن بلاده لن تكون بعد الآن في وضع يسمح لها باستيعاب مزيد من اللاجئين من ميانمار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: لاجئو الروهينجا بحاجة إلى ملاذات آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.