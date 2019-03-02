كشف كبير المصممين في التجهيز القتالي الشخصي في معهد الآلات الدقيقة المركزي للأبحاث العلمية، أنه يجري العمل على تصميم أنواع جديدة من الذخائر الخاصة بالأسلحة الخفيفة للجيش الروسي.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن إيغور نيكراسوف، قوله إن مصممي المعهد: "اخترعوا ذخائر حارقة عيار 12.7ميلي بمقدورها إشعال الأنواع الثقيلة من الوقود".
وأضاف: "انتهى المعهد أيضا من تصميم نوعين آخرين من الذخائر، أحدها خارق للدروع عيار 5.45 ميلي".
وأوضح أن الذخائر الجديدة ستمنح القوات المسلحة الروسية القدرة على إشعال وقود الديزل، بعد
وبين أن المعهد تلقى طلبا من وزارة الدفاع الروسية بتصميم طلقات أكثر دقة، وبمقدورها اختراق الدروع، لتضاف إلى ترسانة المعدات الخاصة بالجندي الروسي والتي تعرف باسم "راتنك"، وتضم معدات حماية واتصالات وأسلحة وذخيرة متطورة.
ومن بين المعدات الخاصة بالنظام الثوري، سخان تدفئة ذاتي وفلتر لتنقية المياه وقناع غاز وأدوات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا اخترعت ذخائر حارقة والجيش يتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.