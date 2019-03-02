صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بأنه يعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال فارادكار - في تصريحات عقب اجتماعه بقادة قطاع الأعمال في بلفاست اليوم السبت" لا أريد أن أتحدث كثيرا بخصوص هذا الشأن في هذه المرحلة، ولكن أعتقد أن
وأعرب فارادكار - خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لحزب التحالف لأيرلندا الشمالية
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 من شهر مارس الحالي، فيما لا يزال المسؤولون الأوروبيون يؤكدون معارضتهم التفاوض من جديد بشأن الاتفاق الذي أبرم سابقاً والذي تم رفض نصّه من قبل غالبية النواب في مجلس العموم البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أيرلندا: لا أعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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