رئيس وزراء أيرلندا: لا أعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بأنه يعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال فارادكار - في تصريحات عقب اجتماعه بقادة قطاع الأعمال في بلفاست اليوم السبت" لا أريد أن أتحدث كثيرا بخصوص هذا الشأن في هذه المرحلة، ولكن أعتقد أن

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 من مارس غير محتمل، وأعتقد أنه إما أن يكون هناك اتفاق أو سيكون لدينا تمديد".وأعرب فارادكار - خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لحزب التحالف لأيرلندا الشماليةليل أمس - عن أمله في أن يتم التصديق على اتفاق الانسحاب من جانب المملكة المتحدة حتى يمكن تفادي تداعيات الخروج دون اتفاق.ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 من شهر مارس الحالي، فيما لا يزال المسؤولون الأوروبيون يؤكدون معارضتهم التفاوض من جديد بشأن الاتفاق الذي أبرم سابقاً والذي تم رفض نصّه من قبل غالبية النواب في مجلس العموم البريطاني.