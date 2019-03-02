إصابة مدني هندي في انفجار قنبلة بإقليم كشمير

أصيب مدني بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق اليوم السبت في منطقة "ترال" بمقاطعة "بولواما" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الانفجار تسبب في تدمير أحدالطرق في المنطقة، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتمشيط المنطقة عقب وقوع الانفجار كما فتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته.
وأضافت القناة أنه تم زرع العبوة الناسفة من أجل استهداف سيارات الدورية
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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