حدث في مثل هذا اليوم March 2, 2019

أحداث سياسية وعامة
986 - لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.
1836 - الإعلان عن استقلال تكساس عن المكسيك.
1848 - تقليص ساعات العمل في فرنسا.
1855 - تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورًا على الإمبراطورية الروسية.
1903 - افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.
1933 - أول عرض لفيلم كينغ كونغ في نيويورك.
1943 - وقوع "معركة بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأمريكية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.
1946 - هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.
1953 - بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.
1969 - إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.
1970 - الإعلان عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.
1977 - إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.
1978 - التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أمريكية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبه سيوز 28.
1987 - شركة كرايسلر تتملك شركة موتورز الأمريكية.
1992 - انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.
2008 - انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسًا لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
مواليد
1459 - البابا أدريان السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1793 - سام هيوستن، سياسي أمريكي.
1820 - مولتاتولي، كاتب هولندي.
1824 - بدرجيخ سميتنا، موسيقي تشيكي.
1905 - هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.
1926 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.
1931 - ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.
وفيات
1240 - أحمد بن خليل الخويي، عالم مسلم ومتكلم وقاضي في العصر السلجوقي.
1835 - الإمبراطور فرانسيس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1855 - القيصر نيكولاي الأول، إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية.
1895 - الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.
1930 - ديفيد هربرت لورانس، أديب بريطاني.
1978 - زينات صدقي، ممثلة مصرية.
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