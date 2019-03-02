حدث في مثل هذا اليوم March 2, 2019

أحداث سياسية وعامة

986 - لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.

1836 - الإعلان عن استقلال تكساس عن المكسيك.

1848 - تقليص ساعات العمل في فرنسا.

1855 - تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورًا على الإمبراطورية الروسية.

1903 - افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.

1933 - أول عرض لفيلم كينغ كونغ في نيويورك.

1943 - وقوع "معركة بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأمريكية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.

1946 - هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.

1953 - بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.

1969 - إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.

1970 - الإعلان عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.

1977 - إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.

1978 - التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أمريكية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبه سيوز 28.

1987 - شركة كرايسلر تتملك شركة موتورز الأمريكية.

1992 - انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.

2008 - انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسًا لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

مواليد

1459 - البابا أدريان السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1793 - سام هيوستن، سياسي أمريكي.

1820 - مولتاتولي، كاتب هولندي.

1824 - بدرجيخ سميتنا، موسيقي تشيكي.

1905 - هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.

1926 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.

1931 - ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

وفيات

1240 - أحمد بن خليل الخويي، عالم مسلم ومتكلم وقاضي في العصر السلجوقي.

1835 - الإمبراطور فرانسيس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1855 - القيصر نيكولاي الأول، إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية.

1895 - الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.

1930 - ديفيد هربرت لورانس، أديب بريطاني.

1978 - زينات صدقي، ممثلة مصرية.