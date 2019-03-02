أميركا وكوريا الجنوبية يوقفان “المناورات المزعجة”

أعلن مسؤول أميركي، الجمعة، لوكالة “فرانس برس”، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان “وقف” مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، في وقت يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، الذي اشترط عدم كشف هويته، بعد يومين من قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تسفر عن أي اتفاق.

وكان موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي قد نقل في وقت سابق عن مسوؤلين عسكريين أميركيين أنه تم تأجيل مناورات “فول إيغل” العسكرية التي تجرى عادة في الربيع.

وتُثير المناورات العسكرية المشتركة التي يُنظمها الحليفان بانتظام، غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تهديدا لها.

وفي السابق، كان 200 ألف جندي من كوريا الجنوبية وزهاء 30 ألف جندي أميركي يشاركون في مناورات “فول إيغل” و”كي ريسولف” العسكريّة المشتركة.

لكن منذ أول قمّة بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو، قلصت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أو ألغتا تدريبات عسكرية مشتركة عدة، ولم تعد القاذفات الأميركية تحلق فوق كوريا الجنوبية.

واشتكى الرئيس الأميركي مرارا من كلفة هذه التدريبات.

المصدر سكاي نيوز عربية –