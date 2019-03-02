الحوثي يواصل خرق هدنة الحديدة ويقصف منازل المدنيين

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واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها المنشآت الخاصة ومواقع الجيش الوطني في مدينة ومديريات محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والرشاشة.
وأفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة أن الميليشيات استهدفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي وسط المدينة بقذيفتي هاون، ما أسفر عن حدوث أضرار كبيرة في المجمع.
إلى ذلك صعدت الميليشيات قصفها واستهدافها لمواقع الجيش الوطني بقذائف الهاون شرق الدريهمي، فيما استهدفت مواقع أخرى لقوات الجيش بحي 7 يوليو برصاص القناصة.
وكانت الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محيط مديرية حيس جنوب الحديدة، وشنت قصفاً مكثفاً بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والقذائف على منازل المواطنين ومواقع قوات الجيش في كل من حيس والتحيتا والفازة والجبلية، غداة تصعيد عسكري وخروقات هي الأعنف منذ بدء الهدنة الأممية في محافظة الحديدة.
المصدر: العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.