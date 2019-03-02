السودان ينفي خبر الإعلام القطري عن لقاء برئيس الموساد

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نفى جهاز الأمن السوداني الخبر الذي بثته قناة الجزيرة القطرية حول لقاء مدير جهاز الأمن السوداني رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مؤكداً أنه عارٍ من الصحة.
واعتبر الجهاز أن ما بثته قناة الجزيرة القطرية، يفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحافية التي تدّعيها القناة وتدعي التزامها بها.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد بثت خبراً مفاده أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي لمناقشة خطة خلافة البشير.
المصدر: – قناة العربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.