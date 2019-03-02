اليماني يدعو إيران للتوقف عن زعزعة أمن المنطقة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي بالأموال والأسلحة وزعزعة أمن المنطقة.

وأوضح اليماني، في كلمة بلاده بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن اتفاق السويد مضى عليه أكثر من شهرين ونصف الشهر ولا يزال الانقلابيون يماطلون ويراوغون في تنفيذ تلك الاتفاقات، ويرفضون مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، إضافة إلى إعاقة عمل الأمم المتحدة.

كما أكد أن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد، لأن الفشل سيعيد البلاد إلى مربع الحرب في الحديدة.

من جانبها، واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها المنشآت الخاصة ومواقع الجيش الوطني في مدينة ومديريات محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والرشاشة، واستهدفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي وسط المدينة بقذيفتي هاون، ما أسفر عن حدوث أضرار كبيرة في المجمع، وفق مصادر محلية في مدينة الحديدة.

كذلك صعد الحوثيون قصفهم واستهدافهم لمواقع الجيش الوطني بقذائف الهاون شرق الدريهمي، فيما استهدفت مواقع أخرى لقوات الجيش في حي 7 يوليو برصاص القناصة.

وكانت الميليشيات قد دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محيط مديرية حيس جنوب الحديدة، وشنت قصفاً مكثفاً بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والقذائف على منازل المواطنين ومواقع قوات الجيش في كل من حيس والتحيتا والفازة والجبلية، غداة تصعيد عسكري وخروقات هي الأعنف منذ بدء الهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

المصدر: – قناة العربية، العربية.نت