محامو المدير السابق لحملة ترمب يطلبون “الرأفة به”

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طلب محامو بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانتخابية، الجمعة من القاضي المكلف تحديد الحكم على موكلهم، بالحكم عليه “بأقل بكثير” من العقوبة القصوى التي يواجهها وهي السجن 24 عاماً.

وكانت محكمة في فرجينيا قد دانت بول مانافورت (69 عاماً) في آب/أغسطس 2018 بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وسيقرر القاضي عقوبته في السابع من آذار/مارس.

وترى وزارة العدل أن مانافورت، أحد المقربين من ترمب وقاد حملته لشهرين، يجب أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح “بين 235 و293 شهراً”، أي بين 19 و24 عاماً.

وقال محاموه إن هذه العقوبة “غير متناسبة مع الجرائم التي دِين بها مانافورت”، مطالبين بعقوبة “أقل بكثير” من الهامش الذي حددته وزارة العدل. كما أشاروا إلى أن مانافورت لم يرتكب جنحاً من قبل وأن صحته تدهورت بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.

وكتبوا أيضاً أن “مانافورت يعترف بأن محاكمته كانت عادلة ويقبل حكم هيئة المحلفين ويشعر بالندم على أفعاله”.

وفي محاكمة أخرى في واشنطن، وافق مانافورت في أيلول/سبتمبر على الإقرار بتهمة تشكيل عصابة أشرار ضد قوانين الولايات المتحدة وبعرقلة عمل القضاء.

إلا أن القضاء رأى أنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطار اتفاق التعاون وطالب مكتب المدعي الخاص لهذا السبب بعقوبة قاسية.

يذكر أن بول مانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترمب اتهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول تواطؤ محتمل بين حملة ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.

المصدر: واشنطن – فرانس برس