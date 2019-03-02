كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعتزم إنهاء المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية فى الربيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، أنّ الجيش الأمريكي يعتزم الإعلان عن إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية التي تعقد كل ربيع.

وسيتم تقليص التدريبات السنوية كجزء من جهود إدارة ترامب للحد من التوترات مع كوريا الشمالية، حسبما نقلت شبكة ان.بي.سي نيوز نقلا عن مسؤولين دفاعيين لم تذكر أسمائهم.

وجاءت كلمة الإعلان المخطط له بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء قمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بدون اتفاق.

وقال التقرير إن المناورات المعروفة باسم "حل المفتاح" و "نسر الفوال"- سيتم استبدالها بتدريب أصغر خاص بالبعثة.

وفي السنوات الماضية، وصفت كوريا الشمالية المناورات بأنها تدريبات على الغزو الأمريكي للشمال.

وبعد أول قمة له مع كيم في سنغافورة في يونيو الماضي، أوقف ترامب التمرين السنوي، وأشار تقرير يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لجعل التعليق دائمًا.