كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب سواحل اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوي بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشمالي لليابان.

ووقع الزلزال على بعد 114 ميلاً جنوب شرق مدينة نيمورو على عمق 10 كيلومترات.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم، أنّه من غير المحتمل وقوع أضرار وخسائر خطيرة،كما لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي.

وتقع اليابان على حزام النار المحيط الهادئ المميت المعروف بزلازله وبراكينه.

وفي مارس 2011، شهدت شمال شرق اليابان زلزالاً قوته 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في حدوث كارثة تسونامي مدمرة، وقتلت الكارثة الطبيعية ما لا يقل عن 15893 شخصا مع أكثر من 2500 آخرين لا يزالون مفقودين أو يفترض أنهم ماتوا.

وحذر علماء جيولوجيون يابانيون من أن زلزالا قوته 7 أو 8 درجات من المرجح أن يضرب اليابان على طول حلقة النار في المحيط الهادئ في السنوات الثلاثين القادمة.

وقالت لجنة حكومية يابانية هذا الأسبوع إن من المرجح أن تشهد البلاد زلزالا كبيرا في المستقبل القريب.

ويشكل خندق اليابان، الذي يقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، جزءًا من حلقة النار في المحيط الهادئ التي تقع على طول حوض المحيط الهادي.