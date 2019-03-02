مقتل طفل وإصابة 3 في قصف هندي على باكستان

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أعلنت باكستان، إن قصفا هنديا لقرية حدودية في إقليم كشمير المتنازع عليه، تسبب في مقتل صبي وجرح ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن عمر عزام، مسؤول في الحكومة الباكستانية، قوله إن "القوات الهندية قصفت بالأسلحة الثقيلة قرويين على خط الهدنة في منطقة هملايا الحدودية".

وقال: إن "القصف تسبب في مقتل صبي وجرح ثلاثة قرويين آخرين"، مضيفا أن القوات الباكستانية ردت فورا على مصادر النيران بالمثل.

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو.

ونقلت من جانبها وكالة "أيه إن آي" عن مفتش الشرطة في جامو وشهود عيان أن مقاتلة من نوع "إف-16" تابعة للقوات الجوية الباكستانية سقطت في وادي ناوشيرا لام.

من جانبه، قال متحدث عسكري باكستاني إن "القوة الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين مقاتلتين هنديتين، إثر اختراقهما المجال الجوي في كشمير، وأسرت طيار واحد".

وسلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند، أمس الجمعة، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.