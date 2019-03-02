كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 مدنيين لدى استئناف القصف فى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت مخاوف الحرب الشاملة بين الهند وباكستان، صباح اليوم بعد استئناف القصف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين أبرياء على الأقل، وفقاً لمسؤولين أمنيين.

وأكدّت الشرطة الهندية، مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية بعد إطلاق قذيفة من قبل جنود باكستانيون ضد منزل في منطقة بونش، بالقرب من ما يسمى خط السيطرة الذي يقسم إقليم كشمير في جبال الهيمالايا بين البلدين المتنافسين، وقال الجيش الهندي، إنّه ردّ على إطلاق النار.

وتوترت المنطقة في الأيام الماضية بعد أن استهدفت غارات جوية هندية قواعد للمتمردين الباكستانيين المزعومة يوم الاثنين، وردت باكستان من خلال إسقاط طائرة مقاتلة هندية واحتجاز أسيرها الطيار قبل إطلاق سراحه يوم الجمعة في "بادرة سلام".

وكانت التوترات في المنطقة على حافة السكين بعد عبور طائرة هندية إلى باكستان.

وجائت الغارات الهندية، رداً على هجوم انتحاري في 14 فبراير فى كشمير التي تسيطر عليها الهند، وأسفر عن مقتل 40 جندياً.