كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تجدد الالتزام بالحوار مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت حركة طالبان عن تفاؤلها من أن محادثات السلام مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الجانبين يستعدان اليوم لاستئناف المفاوضات في الدوحة بعد توقف دام يومين أعطاهما فرصة للتشاور مع قادتهما.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين إنه لم يكن هناك وقف لإطلاق النار ولا حوار بين الأفغان على جدول الأعمال في هذه المرحلة، مضيفا :" هناك تقدم مطرد .. لكن المحادثات لم تكتمل وستستمر حتى نصل إلى نتيجة ".

وأضاف شاهين أن: "الحل الوحيد هو من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية، الاتفاق من خلال الوسائل السلمية سيكون أفضل لكلا الجانبين . "