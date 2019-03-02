كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يزور الولايات المتحدة وتشيلي وإسرائيل خلال هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر رسمية في البرازيل أن الرئيس جايير بولسونارو سيقوم بأولى زياراته الرسمية إلى الولايات المتحدة وتشيلي وإسرائيل خلال هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم /السبت/ - إن الرئيس بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في الفترة ما بين 18 و22 من مارس الجاري، وسيكون في تشيلي في 23 من مارس، مضيفا أنه سيسافر إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن رئيس البرازيل سيقوم بزيارة لإسرائيل في الفترة ما بين 31 من مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل.

يذكر أن هذه الزيارات ستكون زيارات الرئيس بولسونارو الرسمية الأولى منذ أن تولى منصبه في الأول من يناير الماضي.

واعتاد رؤساء البرازيل السابقين أن تكون أولى زيارتهم إلى الأرجنتين المجاورة، إلا أن برنامج رحلة بولسونارو يمثل التحولات السياسية والاقتصادية التي ألقى الضوء عليها خلال حملته الانتخابية الناجحة.